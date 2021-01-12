Ankara'daki ByLock operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, geçmişte örgütte çeşitli konumlarda faaliyette bulunan, itirafçılarca teşhis edilen, FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatlı olan ve ByLock kullandığı belirlenen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

FETÖ'nün sivil yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş