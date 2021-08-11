Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti (3)

Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SORUŞTURMA BAŞLATILDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavganın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavganın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli Yahya Abdo ve Muhammed Abdo savunmalarının alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır" denildi.Açıklamada ayrıca haber ve sosyal medya sitelerinde halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan paylaşımlarla ilgili de TCK'nın 213'üncü maddesi gereğince ayrı soruşturma başlatıldığı, olayın bütün yönleriyle araştırıldığı, her iki soruşturmanın da titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı
Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı
Son dakika gündem: Altındağ'da 2 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem: Altındağ'da 2 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Şimşek Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 17:12:17. #1.16#

title