Ankara'daki belediyelerinden kadına yönelik şiddete karşı farkındalık

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" için farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

Kızılay'da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" etkinlikleri düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkinlik, Çankaya Belediye Başkanlığı önünde yapıldı. Başta şiddet olmak üzere kadına yönelik sorunlara ilişkin toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da standı ziyaret etti.

Belediyeler, Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO tarafından tüm dünyada farkındalık için belirlenen turuncu renkte maske dağıttı. Çankaya Belediyesi, kurduğu stantta Kadın Bülteni yeni sayısını ve turuncu renkte yalnız değilsin rozeti armağan etti. Ankara Büyükşehir, Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri aynı zamanda tüm kadınlara kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıttı. - ANKARA