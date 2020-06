Ankara'daki belediye başkanları, Ankaragücü tesislerinde bir araya geldi Ankaragücü Başkanı Mert: Ankaragücü'nün Ankara'ya yakışır bir şekilde yönetilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruzANKARA,- Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, düzenlediği kahvaltıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanlarını konuk etti.

Ankaragücü Başkanı Mert: Ankaragücü'nün Ankara'ya yakışır bir şekilde yönetilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz

ANKARA,- Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, düzenlediği kahvaltıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanlarını konuk etti. Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Haymana Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Doğru, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Güven, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik katıldı.

Sarı-lacivertli kulübün genel durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, sarı-lacivertli kulüp tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan hatıra bilet kampanyasına belediye başkanlarından destek geldi. Daha sonra bir süre tesislerde incelemelerde bulunan belediye başkanları, sarı-lacivertli ekibin yaptığı antrenmanı izledi ve bugün doğum günü olan futbolcu Ante Kulusic'in doğum günü pastasını kesti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı toplantıda belediye başkanları kaleci Ricardo Friedrich'e penaltı attı. Başkan Fatih Mert, toplantıya katılan tüm belediye başkanlarına kulüp adına hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI MERT: MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN ANKARA'YA YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZKatılımları için belediye başkanlarına teşekkür eden Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "MKE Ankaragücü kulübünde yaklaşık 7 aylık bir süredir görevdeyiz. Şehrimizin en önemli markalarından birisi olan Ankaragücü'nün yönetiminde olmaktan gayet mutluyuz ve onur duyuyoruz. Ankaragücü 1910 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda İmalat-ı Harbiye işçilerinin kurmuş olduğu bir kulüp ama maalesef hak ettiği yerde değil. Biz yeni yönetim olarak geldiğimiz günden itibaren, şehrimizle bütünleşme içerisinde olmaya çalışıyoruz. Sayın Büyükşehir ve İlçe Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız yönetime geldiğimiz günden itibaren bize çeşitli konularda destek oluyor. İlçe belediyelerimiz de Tandoğan Tesislerimiz ve Beştepe Tesislerimizle ilgili önemli çalışmalara katkı sağladılar. Bizde MKE Ankaragücü'nün Ankara'ya yakışır bir şekilde yönetilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kulübümüze hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz spor kulübü olarak her zaman burada birleştirici ve herkese açık bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kulüp Ankara'nın tamamının ortak kulübüdür. Buraya herkesin gelmesini istiyoruz, ilgilenmesini istiyoruz. Biz MKE Ankaragücü için bir milat olsun istiyoruz ve geldiğimiz günden itibaren de bu yönde çalışmalar yapıyoruz ve gecemizi gündüzümüze katarak sorunları teker teker aşmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu nedenle taraftarlarımızın talebi doğrultusunda başlatılan hatıra bileti kampanyasına sizlerin de destek olmasını talep ediyor, katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.YAVAŞ: ANKARALI BAŞKANLAR OLARAK ANKARAGÜCÜ'NE DESTEK OLMAK BOYNUMUZUN BORCU

Ankaragücü'nün ortak değer olduğunu vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankaralı başkanlar olarak MKE Ankaragücü'ne destek olmak hepimizin boynunun borcu. Zaten bütün arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. MKE Ankaragücü hepimizin ortak değeridir. Ankara'nın en önemli markası, spordan öte bir anlamı var. Onun için yetkimiz dahilinde, kendi imkanlarımızla ne yapabilirsek MKE Ankaragücü'nü sırtlamaya, MKE Ankaragücü'ne sonuna kadar destek olmaya hazırız. Gönlümüz isterdi ki sabitlensin bu sene. Seneye daha hazır girelim. Transfer yasağı olması nedeniyle sezona talihsiz bir şekilde başladık. Sizler çok şükür transfer yasağını kaldırdınız. Transfer yasağı diğer rakipler karşısında eşit olmayan bir ortam ortaya çıkardı. Ama buna rağmen bugüne kadar iyi gelindi. Ben gene ümitliyim, inşallah el birliğiyle bu sene kümede kalıp, seneye daha iyi bir politikayla, alt yapısıyla MKE Ankaragücü'nü layık olduğu yere, hep birlikte getireceğiz. Kulübünüzün başlatmış olduğu hatıra bileti kampanyasına Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyor, bu güzel toplantı için başta Kulüp Başkanı Fatih Mert olmak üzere tüm Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyor, toplantının MKE Ankaragücü'ne ve Ankara'mıza hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA