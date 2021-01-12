Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı
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Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı

12.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:38
Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye hazinesi adına kayıtlı, Susuz Mahallesi'ndeki 7 taşınmazın özelleştirme ihalelerinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Söz konusu taşınmazlara yapılan en yüksek teklifler, toplam 17 milyon 200 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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