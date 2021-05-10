Ankara'daki bazı STK'ler İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına ilişkin ortak bildiri yayımladı Açıklaması
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Ankara'daki bazı STK'ler İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına ilişkin ortak bildiri yayımladı Açıklaması

Ankara'daki bazı STK'ler İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına ilişkin ortak bildiri yayımladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Ankara'daki bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı ortak bildiri yayımladı.

Ankara'daki bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail'in "siyonist terör çetelerinin öncülüğünde kurulan apartheid rejime sahip bir terör devleti" olduğu ve kuruluşundan bugüne siyonizme karşı tavır koyanları hedef alan "terör anlayışının" değişmediği belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 1967'den bugüne İsrail eliyle sistematik işkenceye maruz kalan Filistin halklarının bölgeyi tamamen terk etmesinin hedeflendiğine dikkat çekilen bildiride, bölgenin demografik yapısı hedef alınarak Filistinlilere ait binlerce evin İsrail tarafından yıkıldığı, oturma izinlerinin keyfi olarak iptal edildiği, günlük hayatlarının da sistematik bir zulüm aracı haline getirildiği hatırlatıldı.

Filistinlilerin bölgede maruz kaldığı insan hakları ihlallerine değinilen bildiride, İsrail yönetiminin kınama açıklamalarının ötesinde bir yaptırımla karşılaşmadığına işaret edildi.

"Türkiye'nin tavrı değerli"

Son yıllarda özellikle ramazan ayında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik artan müdahalelerinde yüzlerce Müslüman'ın yaralandığı ve gözaltına alındığı anımsatılan bildiride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız." ifadeleriyle ortaya konan tavrın değerli bulunduğu vurgulandı.

Fanatik Yahudi örgütlerin baskın için çağrıda bulunduğu ve İsrail güvenlik güçleriyle Mescidi Aksa'ya saldırıya geçtikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mescid-i Aksa baskınını gerçekleştiren fanatik siyonist örgütler ve terör devleti İsrail bilmelidirler ki Ankara'daki sivil toplum kuruluşları olarak Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'e yapılacak her saldırıyı bizlere yapılmış kabul edeceğimizi ve saldırıları engellemek için İsrail terör devleti ve yerel temsilcilerinin uykularını kaçırmak için teyakkuzda olduğumuzu ilan ederiz. Vicdanlı tüm insanları siyonist örgütlerin ve terör devleti İsrail'in saldırılarına karşı teyakkuzda olmaya, Filistinlilerin yanında dayanışmaya çağırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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