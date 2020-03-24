Ankara'daki bazı alışveriş merkezlerinden kiracılarına destek Ankara'da iki alışveriş merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir kapsamında nisan ayı sonuna kadar mağazalardan kira almayacağını duyurdu.

Ankara'da iki alışveriş merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir kapsamında nisan ayı sonuna kadar mağazalardan kira almayacağını duyurdu.

Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler sonucunda 20 Mart itibarıyla zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan mağazalar haricindeki tüm markaların faaliyetlerini yeni bir karara kadar durdurdukları belirtilerek, AVM'nin de kapatma kararı aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Panora AVM olarak koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bugünleri güç birliğiyle aşacağımıza olan inancımızla dayanışmamızı güçlendirmek ve markalarımıza katkı sağlamak amacıyla 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında kapalı olan mağazalarımızdan kira ve ortak alan bedeli almamayı kararlaştırdık."

Armada Alışveriş ve İş Merkezince yapılan açıklamada da hükümetin duyurduğu "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin bu dönemin atlatılmasında önemli bir işlevi olacağı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Armada Alışveriş Merkezi olarak koronavirüs salgınıyla mücadelede bugünleri birlikte güç birliği ile aşacağımıza inandığımızdan mart ayının yarısı ve nisan aylarında tüm kiracılarımızdan kira almayacağımızı kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA