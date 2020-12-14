Ankara'daki banka soygunu girişiminin detayları ortaya çıktı
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Ankara'daki banka soygunu girişiminin detayları ortaya çıktı

14.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:48
Ankara'daki banka soygunu girişiminin detayları ortaya çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 1 kişinin yaralandığı banka soygunu girişiminin ayrıntıları ortaya çıktı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 1 kişinin yaralandığı banka soygunu girişiminin ayrıntıları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tunahan Caddesi 208. Sokak'taki banka şubesine giren M.A, silahını aldığı güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.

Elindeki poşeti bir müşteriye uzatan zanlı, silah tehdidiyle yaklaşık 30 bin lirayı alıp bankadan çıkacağı sırada müşterilerden 66 yaşındaki C.S.Ç. üzerine atladı. Boğuşma sırasında zanlının elindeki silahı ateşlemesi sonucu C.S.Ç'yi yüzünden ve göğsünden yaralandı.

Güvenlik görevlisi ve vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen zanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada Ankara Şehir Hastanesi sevk edilen C.S.Ç. tedavi altına alınırken, zanlının Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki sorgusu sürüyor.

Ankara Valiliğinden sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise olayla ilgili şu bilgilere yer verilmişti:

"Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup, müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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