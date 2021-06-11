"Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor
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"Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ve "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Abacı Peribacaları doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ve "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Abacı Peribacaları doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Kapadokya'yı andıran doğasıyla ziyaretçilerinin ilgisini çeken Abacı Peribacaları, 2 seyir terası, kameriyeler, yürüyüş yolları ve çocuklar için oyun alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, ilçenin doğası ve termal sularıyla olduğu kadar jeolojik oluşumlarıyla da dikkati çektiğini söyledi.

İlçede yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanda 250 jeolojik oluşumun bulunduğunu belirten Acar, "Bunlardan 19'unu ziyarete açtık. Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri, Cumhurbaşkanlığınca 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Bu gelişme bizi mutlu etti." diye konuştu.

Abacı Peribacaları'na yönelik çeşitli yatırımlar yaptıklarını aktaran Acar, ziyaretçi sayısının artması için çalışma yaptıklarını kaydetti.

'Abacı Peribacaları' doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor
'Abacı Peribacaları' doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor
'Abacı Peribacaları' doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor
'Abacı Peribacaları' doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor
'Abacı Peribacaları' doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor
'Abacı Peribacaları' doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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