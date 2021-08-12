Ankara'daki 9 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 9 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 9 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar-İmar Mahallesi'ndeki, 1500 metrekare yüzölçümlü 3 taşınmazın bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 2 milyon 850 bin lira ile Altınova Tuğra İnşaat Enerji Nakliye Mühendislik Madencilik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Aynı mahalledeki 1060 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için en yüksek teklif, 2 milyon 100 bin lira ile Yılteks Tekstil Konfeksiyon Madencilik İnşaat Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden geldi.

Yine aynı mahalledeki 1111 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi ise 1 milyon 400 bin lira ile Altınova Tuğra İnşaat Enerji Nakliye Mühendislik Madencilik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Münfesih TTA Gayrimenkul AŞ (Sümer Holding AŞ), Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi'ndeki bin metrekarelik 4 taşınmazın bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 17 milyon 100 bin lira ile Hacı Abdullah Şenerler Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur