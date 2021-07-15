Ankara'daki 1,5 tonluk kurbanlık "Paşa", Pursaklar Belediye Başkanı tarafından 29 bin liraya alındı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 40 bin liradan satışa çıkartılan 1,5 tonluk kurbanlık dana "Paşa"yı, ilçedeki yetim ve öksüzlere dağıtmak için 29 bin liraya satın aldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 40 bin liradan satışa çıkartılan 1,5 tonluk kurbanlık dana "Paşa"yı, ilçedeki yetim ve öksüzlere dağıtmak için 29 bin liraya satın aldı.

Ağrı'dan 2 yıl önce Ankara'daki bir çiftliğe getirilen Montofon cinsi 1,5 tonluk "Paşa" isimli dana, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Pursaklar Belediyesinin Kurban Satış ve Kesim Alanında satışa çıkartıldı.

Belediye Başkanı Çetin, belediye adına kurbanlık Paşa'ya ilçedeki yetim ve öksüzlere bayramda dağıtmak için talip oldu.

Besicinin 40 bin lira, Çetin'in de 25 bin lira fiyat belirlediği pazarlık, geçen yıllarda el sıkışılarak gerçekleştirilirken, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir sopanın karşılıklı tutulmasıyla yapıldı.

Paşa'nın satışı için uzun süren pazarlıkta tarafların sonuç alamaması üzerine satış alanının yer aldığı Saray Gümüşoluk Mahallesi'nin Muhtarı Lokman Aldemir'in araya girmesiyle 29 bin liradan anlaşmaya varıldı.

"Bayram paylaşmaktır"

Belediye Başkanı Çetin, AA muhabirine, belediye olarak yıl boyunca yetim ve öksüz çocuklara dağıtmak üzere yeterli sayıda kurban kestiklerini söyledi.

Bayramın hep birlikte coşkuyla yaşandığı zaman anlam kazandığını belirten Çetin, "Aynı zamanda bayram paylaşmaktır. Sosyal İşler Müdürlüğümüz koordinesinde yaptığımız bu çalışmada da bu yıl pazarın en güzel ve en büyük hayvanını alarak yetim ve öksüz çocuklara hediye etmeyi uygun gördük." diye konuştu.

İlçede yaşayan yetim ve öksüz çocukların her zaman en iyilere ve en güzellere sahip olması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çetin, yetim ve öksüz çocuklara kurban eti dağıtımının yanı sıra bayramlıklarını da hediye ettiklerini kaydetti.

Paşa'yı uygun fiyata satın almak için Besici ile sopa kullanarak pazarlık yaptığını anlatan Çetin, "Tabii değişik geldi. Kurban almak, pazarlık etmek ve kolları güçlü bir şekilde sallamak, bir ritüel haline gelmişti. Ancak bu yıl da pandemi henüz bitmedi. Maalesef bu yıl da böyle pazarlık yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay