Ankara'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı - Haberler
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Ankara'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Ankara'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) 1 Aralık itibarıyla zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim yapıldı.

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) 1 Aralık itibarıyla zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğunun başlamasıyla AŞTİ Güvenlik Kontrol Merkezi'nde denetim yaptı.

Polis, otobüslerin kış lastiği takıp takmadığını, lastik diş derinliklerini ve evraklarını kontrol etti. Uygulamada, sürücülerin araçlarına kış lastiği taktığı görüldü.

1 Nisan 2022'de sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 846 lira ceza kesilecek.

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