Son dakika: Zorla senet imzalattıkları kadınlara fuhuş yaptıran suç örgütü üyelerine operasyon: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Zorla senet imzalattıkları kadınlara fuhuş yaptıran suç örgütü üyelerine operasyon: 3 gözaltı

15.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:51

Son dakika haberi: Ankara'da maddi imkansızlık içinde bulunan kadınlara zorla senet imzalatarak fuhuş yaptırdıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Ankara'da maddi imkansızlık içinde bulunan kadınlara zorla senet imzalatarak fuhuş yaptırdıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "İnsan ticareti ve fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek, yer temin etmek" suçları ile ilgili yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, suç örgütü üyesi 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların, maddi imkansızlık içerisindeki kadınları yüksek meblağlarda senet imzalattırıp borçlandırarak, ödeme güçlüğü içine sokup, baskı ve cebir uygulayarak Ankara genelinde temin ettikleri adreslerde fuhuş yapmaya zorladıkları ve bu suretle kendilerine haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, ikamet ve iş yerleri ile fuhuş için temin ettikleri adreslerde polis baskınlarından kurtulmak amacıyla bina içerisi ve çevresine kameralar yerleştirdikleri belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda fuhşa zorlanan kadınlara ait olduğu tespit edilen çok sayıda senet ele geçirildi.

Zanlılarca fuhuş amaçlı dizayn edilen adreslerde bulunan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen de yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Son dakika: Zorla senet imzalattıkları kadınlara fuhuş yaptıran suç örgütü üyelerine operasyon: 3 gözaltı
Son dakika: Zorla senet imzalattıkları kadınlara fuhuş yaptıran suç örgütü üyelerine operasyon: 3 gözaltı
Son dakika: Zorla senet imzalattıkları kadınlara fuhuş yaptıran suç örgütü üyelerine operasyon: 3 gözaltı
Son dakika: Zorla senet imzalattıkları kadınlara fuhuş yaptıran suç örgütü üyelerine operasyon: 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika... 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu
Son dakika... 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu
Ankara'da 'Turgutlar' suç örgütü üyesi 29 şüpheli, adliyede
Ankara'da 'Turgutlar' suç örgütü üyesi 29 şüpheli, adliyede
İstanbul merkezli 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu
İstanbul merkezli 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Sermiyan Midyat Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Zorla senet imzalattıkları kadınlara fuhuş yaptıran suç örgütü üyelerine operasyon: 3 gözaltı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:54:43. #1.15#
title