Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

22.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:48
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ankara-Samsun yolu Elmadağ mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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