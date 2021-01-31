Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

31.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:56
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlar A. yönetimindeki 06 BCE 160 plakalı otomobil, Akköprü mevkisinde Erol A'nın kullandığı 06 T 4011 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi de önündeki sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 BYU 332 plakalı otomobile vurdu.

Sürücülerden Çağlar A. kaza yerinde hayatını kaybetti, Erol A. ile diğer araçta bulunan Duran K. ve Ali K. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çağlar A'nın cesedi ise olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Bu arada, kazayı haber alarak bölgeye gelen Çağlar A'nın yakınları fenalık geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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