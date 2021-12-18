SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği trafik kazası meydana geldi.

Olay 19.30 sıralarında Ankara'nın Sincan Mahallesindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle 06 DA 0904, 06 T 6873 ve 06 AAP 360 plakalı 3 araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı.