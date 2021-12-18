Ankara'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi - Haberler
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Ankara'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Haberler | Yerel

Ankara'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği trafik kazası meydana geldi.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği trafik kazası meydana geldi.

Olay 19.30 sıralarında Ankara'nın Sincan Mahallesindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle 06 DA 0904, 06 T 6873 ve 06 AAP 360 plakalı 3 araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Ankara'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri

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