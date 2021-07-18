Ankara'da zincirleme kaza: 17 yaralı

ANKARA'da 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 7'si çocuk, 17 kişi yaralandı.

ANKARA'da 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 7'si çocuk, 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nun Bağlıcı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ADH 326 plakalı otomobil, önce 06 CIN 364 plakalı otomobile, ardından da 34 PUB 11 plakalı minibüsle çarptı. Kazada araçlarda bulunanlardan 7'si çocuk, 17 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri çevredekiler tarafından yapılan yaralılar, çağırılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı