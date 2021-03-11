Ankara'da zehirlenen 8 köpekten 4'ü öldü
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Ankara'da zehirlenen 8 köpekten 4'ü öldü

11.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:59
Ankara'da zehirlenen 8 köpekten 4'ü öldü

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde zehirlendiği ileri sürülen 8 sokak köpeğinden 4'ü telef oldu, 4'ü klinikte tedaviye alındı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde zehirlendiği ileri sürülen 8 sokak köpeğinden 4'ü telef oldu, 4'ü klinikte tedaviye alındı.

Hayvanseverler, ilçede Basrin Mahallesi'nde bulunan sokak köpeklerini beslemek için yanlarına gittiklerinde, aralarında yavruların da bulunduğu 8 köpeği yerde baygın buldu. Haber verilmesiyle gelen veteriner hekimin yaptığı kontrolde köpeklerden 4'ünün telef olduğu, 4'ünün de can çekiştiğini belirlendi. 4 yavru köpek, veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. Köpeklerin, zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürüldü. Jandarma, soruşturma kapsamında 1 kişiyi gözaltına aldı.

'TEDBİR ALMAYANLAR DA SUÇLU'Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, son zamanlarda Polatlı'da peş peşe zehirlenme olayları yaşandığını belirterek, "Burada, köpekleri öldüren kadar bunun tedbirini almayan yetkililer de suçludur. Bundan önce 15 köpeğimiz zehirlenmişti. Bugün 8 köpeğimiz zehirlendi, 2 ay önce de yine 6-7 köpeğimiz zehirlendi. Şehrin içindeki hayvanlar, şehir dışındaki kırsala, köylere, kasabalara gönderilirse olacağı budur. Şehrin içindeki hayvanlar, şehirde kısırlaştırılmalıdır. Şu anda gündemdeki kanunda, şehirlere kısırlaştırma merkezi kurulmasını zorunlu kılıyorsunuz. Ama 20- 25 bin nüfusun altındaki ilçelere kısırlaştırmayı zorunlu koşmuyorsunuz. Bu en büyük hatadır. Bunu yapanlar inşallah bulunur. Bu kadar canı katleden bir insanın hayvan başı 900 lira ceza alması Allah'tan reva mı? Can aldıysa 3 yıldan aşağı olmamak koşuluyla ertelenemez hapis cezası verilmeli" dedi.

Ankara'da zehirlenen 8 köpekten 4'ü öldü
Ankara'da zehirlenen 8 köpekten 4'ü öldü
Ankara'da zehirlenen 8 köpekten 4'ü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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