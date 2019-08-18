Ankara'da zehirlenen 3 köpek öldü

18.08.2019 21:14

ANKARA'da, boş araziye bırakılan etleri yiyerek zehirlendikleri iddia edilen 3 köpek öldü.

Olay, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Sanayi bölgedesindeki esnafın beslediği biri sahipli 3 köpek, iddiaya göre boş araziye bırakılan etleri yedikten sonra öldü. Sanayide otomotiv dükkanı işleten Ferhat Adil Şahin, ölen köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu ve kendi imkanlarıyla beslediklerini söyledi.

'BİRİNİN 11, DİĞERİNİN 5 YAVRUSU VARDI'

Ölen 'Arjantin Dogo' cinsi köpeği, yaklaşık 1 yıl önce sahiplendiğini belirten Şahin, "Belirli saatlerde köpeği serbest bırakıyorduk. Kendi etrafında ihtiyaçlarını giderdikten sonra tekrar buraya bağlıyorduk. Bugün öğle saatlerinde bıraktığımız da köpeklere zehirli et atılmış. Kendi hayvanımız ve diğer sokak hayvanları o zehirli etten yiyerek ölmüş. Üzücü bir durum. İnsan, yaşayan bir canlıya bunu neden yapar? Birinin 11 yavrusu vardı, diğerinin 5 yavrusu vardı" dedi.

Kaynak: DHA