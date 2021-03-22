Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe
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Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe

22.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:40
Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe

ANKARA (İHA) – Başkent polisinin Ankara genelinde son 1 hafta içinde düzenlediği operasyonlarda 77,2 kilogram esrar, 6,3 kilogram bonzai, 850 gram eroin, 800 gram kokain ve bin 300 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

ANKARA (İHA) – Başkent polisinin Ankara genelinde son 1 hafta içinde düzenlediği operasyonlarda 77,2 kilogram esrar, 6,3 kilogram bonzai, 850 gram eroin, 800 gram kokain ve bin 300 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 341 şahıstan 35'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 15-21 Mart arasında Ankara genelinde yapılan operasyonlarda 341 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 341 şahıstan 35'i tutuklandı. Ankara genelinde yapılan 1 haftalık operasyonlarda 77,2 kilogram esrar, 6,3 kilogram bonzai, 850 gram eroin, 800 gram kokain, bin 300 adet de sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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