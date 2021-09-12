Ankara'da "Zafer ayı" eylül için 300 bisikletçi 60 kilometre pedal çevirdi

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu Osb ) yönetiminin, Başkent Üniversitesi, Ankara Kent Konseyi ve Türk Eğitim Vakfı'yla ortaklaşa düzenlediği etkinlikte 300 bisikletçi, Ankara Kalesi'nden OSB'de yer alan Çanakkale Zaferi Anıtı'na 60 kilometre pedal çevirdi.

Anadolu OSB yönetiminin ev sahipliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu, 13 Eylül Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'ni kutlamak için "5'inci Geleneksel Zafer Bayramı Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlik kapsamında "Kurtuluşun Merkezi Anadolu'ya 1764 Bisiklet Turu" Ankara Kalesi'nden başladı. Bisiklet turuyla eş zamanlı Anadolu OSB Göleti'nde 5'inci Geleneksel Balık Tutma Yarışması da gerçekleştirildi.

Ankara Kent Konseyi'ne bağlı Ankara Bisiklet Meclisinden 300 sporcu, 60 kilometre pedal çevirdi. Etkinlik, Anadolu OSB'deki Çanakkale Şehitleri Anıtı'nda son buldu. Katılımcılar, Anadolu OSB'de bulunan Çanakkale Şehitleri Anıtı önünde Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri andı.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, anıt önünde yaptığı konuşmada, tarihe ve bu toprakların kazanılması için canını vermiş tüm şehitlere herkesin borcu olduğunu, bu borcun çalışılarak ödeneceğini belirtti.

Anadolu OSB'nin de ecdada borcunu devamlı üreterek ödemeye çalıştığını söyleyen Tuncay, bu çalışmalar kapsamında Başkent Üniversitesi ile 7 yıldır önemli projelere imza attıklarını kaydetti.

Tuncay, "Ekonomik bağımsızlık olmadan bağımsızlık olmaz, denk bütçe olmadan bağımsızlık olmaz. Ülkemizin ihracat gelirlerini artırmak için çalışıyoruz. Eylül ayı önemli bir ay. Düşman işgalinden kurtulduğumuz ay. O günlerin önemini daha iyi anlamalıyız." dedi.

Cumhuriyetin kuruluş merkezinin Ulus olmasından dolayı etkinliği Ulus'tan başlattıklarını vurgulayan Tuncay, "Etkinliğe, 'Kurtuluşun Merkezi Anadolu'ya 1764 Bisiklet Turu' dememizin bir nedeni var. Ankara'mız, Çanakkale Savaşı'nda 1764 şehit vermiş, onların anısına '1764' diyoruz. Şehitlerimizin anısına 1764 badem ağacı diktik, ilk ağacı da rahmetli Turgut Özkaman ile dikmiştik. Buradaki mahsulümüzle ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyoruz." diye konuştu.

"Özgürce yaşamak için çalışmalıyız"

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haber al ise 26 Ağustos'ta başlayıp 13 Eylül'e kadar süren Sakarya Meydan Muharebesi zaferle sonuçlanmasaydı bu topraklarda bugün özgür ve bağımsız yaşanılmıyor olacağını kaydetti.

Haber al, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının olağanüstü mücadelesi ile kazanıldı ülkemiz. Dolayısıyla bu toprakların kıymetini iyi bilmeliyiz. Bu vatan öyle kolay kazanılmadı. Her karışında bir şehidimizin kanı var. Bu nedenle de bu topraklarda özgürce yaşamanın mutluluğu içinde olmalıyız. Özgürce yaşamak için çalışmalıyız. El ele, gönül gönüle, öğrencisinden en üst yöneticisine, ufak hesapları bir kenara bırakarak çalışmalıyız." dedi.

Etkinliğe katılan tüm sporcuları kutlayan Haber al, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında tüm ülkeden bisikletçileri bir araya getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanı Kadir İspirli de Ankara Kalesi'nde gönderde bulunan ve değişimi yapılan Türk bayrağını Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay'a takdim etti.

Etkinliğe Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Varoğlu, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Süleyman Basa, Türk Eğitim Vakfı Ankara Şube Başkanı Ömer Turna da katıldı.