Zabıta personeli, evinin bahçesinde bulduğu güvercin yavrusuna sahip çıktı
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Zabıta personeli, evinin bahçesinde bulduğu güvercin yavrusuna sahip çıktı

01.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:49

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zabıta personeli, evinin bahçesinde bulduğu güvercin yavrusunu yanından ayırmıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zabıta personeli, evinin bahçesinde bulduğu güvercin yavrusunu yanından ayırmıyor.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde çalışan 30 yaşındaki Ahmet Çağrı Bayram, işe giderken evinin bahçesinde güvercin yavrusu buldu.

Çevreye ve çatılara bakıp yuva göremeyen Bayram, "Şanslı" adını verdiği güvercini gündüz iş yerinde, akşam evinde şırıngayla beslemeye başladı. Bayram'a mesai arkadaşları ve yöneticileri de destek oldu.

Bayram, AA muhabirine, güvercini ilk bulduğunda şırınga yardımıyla bebe bisküvisi ile hazırladığı özel mamayla beslediğini söyledi.

Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini, evinde çeşitli hayvanlar beslediğini anlatan Bayram, "Yaklaşık 5 günlükken yaralı olarak buldum ve beslemeye karar verdim. Çok küçük olduğu için bebe bisküvisi ile enjektörle besledim. Daha sonra yavaş yavaş büyüdü ve bana da alıştı. İsmini 'Şanslı' koydum." dedi.

Bayram, sabah işe giderken yanında götürdüğü Şanslı ile işten vakit buldukça ilgilendiğini belirtti.

- "Bir süre sonra doğaya salacağım"

Bayram, güvercinin diğer kuşlara oranla daha çok bakıma muhtaç olduğunu aktararak, "Yaklaşık 45 gündür birlikteyiz ve birbirimize alıştık. Her gün işe birlikte gelip gidiyoruz. İlk zamanlar beslemesi ve bakımı çok zor oluyordu. Şimdi çok iyi durumda ve büyüdü. Seven insan için bakımı zor olmuyor. Henüz uçamıyor. Masamdan, yanımdan ayrılmıyor. Ama yakın zamanda doğaya bırakma zamanı gelecek. İnsanlardan hiç ürkmüyor, başıma ve omzuma çıkıyor." diye konuştu.

Güvercin ile Bayram'ın dostluğu ise görenlerin içini ısıtıyor.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ünal Ayten ise "Çağrı arkadaşımız yavru iken bulduğu güvercini çocuğu gibi burada büyüttü. Biz de kendisine destek olduk. Bakımını zabıta arkadaşlarla birlikte üstlendik." ifadelerini kullandı.

Zabıta personeli, evinin bahçesinde bulduğu güvercin yavrusuna sahip çıktı
Zabıta personeli, evinin bahçesinde bulduğu güvercin yavrusuna sahip çıktı
Zabıta personeli, evinin bahçesinde bulduğu güvercin yavrusuna sahip çıktı
Zabıta personeli, evinin bahçesinde bulduğu güvercin yavrusuna sahip çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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