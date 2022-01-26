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Ankara'da yürek ısıtan görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Ankara'da yürek ısıtan görüntüler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kedi ile köpeklerin birbirleriyle oyun oynadıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYPAZARI, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kedi ile köpeklerin birbirleriyle oyun oynadıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulan Sanayi Bölgesi'nde kedi ile köpeklerin oyun oynadıkları anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Yürek ısıtan o anlar izleyenleri gülümsetti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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