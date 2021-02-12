Ankara'da yurda yasa dışı yollarla giren 44 Afganistanlı yakalandı

Başkentte, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 44 Afganistan uyruklu, polis ekiplerince yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Gölbaşı, Keçiören ve Mamak ilçeleri ile Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yapılan uygulamalarda Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ