Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği önünde 'bayrak' protestosu
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Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği önünde 'bayrak' protestosu

Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekillini protesto etti.

30.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 23:51
Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği önünde 'bayrak' protestosu

'da Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekillini protesto etti.


Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği önüne gelerek toplanan bir grup, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili loanns Lagos'un, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmasını protesto etti. Elçilik binası önünde toplanan kalabalık grup İstiklal Marşı okuyarak skandal olayı protesto ederek olaysız bir şekilde dağıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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