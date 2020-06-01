Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 4 gözaltı (3)
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Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 4 gözaltı (3)

SAVCILIK: TUTUKLANDILARAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamad, Barış Çakan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olayda şüpheliler K.Y., A.B. ve Ö.Y.'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.

Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 4 gözaltı (3)
01.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:04

SAVCILIK:  TUTUKLANDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamad, Barış Çakan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olayda şüpheliler K.Y., A.B. ve Ö.Y.'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi. Yazılı açıklamada, maktül Barış Çakan'ın arkadaşı B.A'yı görmek için kısa süreliğine evinden sokağa indiği, iki gencin sokakta yürüdükleri sırada bir araçta yüksek sesle müzik dinleyen K.Y, A.B ve Ö.Y'yi gördükleri belirtilerek şöyle denildi:

"Maktulün arkadaşı B.A'nın şahıslara ezanın da okunduğunu, yüksek sesli müziği kısmalarını söylemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavgada maktül Barış Çakan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler K.Y ve A.B ile suça sürüklenen çocuk Ö.Y'nın Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildikleri, şüpheliler ve suça sürüklenen çocuğun Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmekle, soruşturma işlemlerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam edilmektedir."

Açıklamada, bir kısım haberlerde ve sosyal medya hesaplarında belirtilen maktulün Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü yönündeki bilginin tamamen yalan olduğu, bu şekilde manipülasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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