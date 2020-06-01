Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 4 gözaltı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, Barış Çakan (20) ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada, bıçaklanarak öldürüldü.

Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 4 gözaltı
01.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:05

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, Barış Çakan (20) ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada, bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Etimesgut Alsancak mahallesinde meydana geldi. Barış Çakan ve arkadaşı B.A., ezan okunduğu sırada parkta araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiyi uyardı. Araçtakilerin buna tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Barış Çakan, bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Barış Çakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından B.A. ile araçta bulunan A.B., K.Y. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIAnkara Valiliği, sosyal medyada yer alan, Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir. Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikardır" denildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Barış Çakan, Söğüt Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul eden Barış Çakan'ın babası Nihat Çakan, oğlunun arkadaşı tarafından telefonla aranmasının ardından dışarıya çıktığını belirterek, "Olay yerine gittiğimde olay gerçekleşmişti. 3 kişi araçla gelip yanlarına yüksek sesle normal müzik dinlemişler. Çocuğumun arkadaşı, 'ezan okunuyor, ezana saygısızlık yapmayın' demiş. 'Siz bize Müslümanlığı mı öğretiyorsunuz?' demişler. Daha sonra birbirlerine giriyorlar. Çocuğumun arkadaşları kaçıyor, çocuğum da aralarında kalıyor. Çocuğum askere gidecekti. Celp işlemlerini yapmıştık, cuma günü aile hekimliğinden raporlarını aldık. Bu insanlar gencecik. 20 yaşındaki çocuğu sebepsiz yere, bir laf için bir insan mı öldürülür? Ben gerekli cezaları almalarını istiyorum. Aynı mahallede oturuyor üçü de" dedi.

Görgü tanığı Serkan Üzer, kavgayı ayırmaya çalıştığını ve Barış Çakan'ın bıçaklandıktan sonra kaçarak bir evin bahçesine düştüğünü söyledi. Üzer, çağrılan ambulansı beklerken mahallede yaşayan bir hemşirenin Çakan'a ilk müdahaleyi yaptığını kaydetti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay anı mahallede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan kavganın ardından bıçakla yaralanan Barış Çakan'ın koşarak uzaklaştığı ve çevrede bulunan vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan gözaltındaki 4 kişinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Haber
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor Haber
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Hasan Polatkan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 4 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 17:08:46. #1.15#
title