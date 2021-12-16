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Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Çankaya ilçesinin Keklikpınarı Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı, otomobilleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme araçları kar yağışının, gecenin ilerleyen saatlerinde etki olması ihtimaline karşı hazırda bekledi. Belediye bağlı ekipler ise don olayına karşı yolları ve kaldırımları tuzladı.

Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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