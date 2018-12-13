Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile Kılavuz Trene Çarptı: 4 Ölü, 43 Yaralı (2)- Yeniden

ANKARA Yenimahalle'de yüksek hızlı tren ile kılavuz tren çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol knotrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtilen yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi de yaralandı. Vagonlardan çıkarılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

VALİ ŞAHİN: , 4 ÖLÜ, 43 YARALI

Kazanın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin de bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Şahin, "Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz hemen olay yerine sevk edildi. 43 yaralı var, 4 vatandaşımız ölü olarak enkazdan çıkarıldı. Halen UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmamamasını umut ediyoruz" dedi.

Kazayı duyan ve trende yakınları bulunan çok sayıda kişi de olay yerine akın etti, yetkilelerden bilgi almaya çalıştı.

Kaza nedeniyle aynı hattaki tren seferleri durdurulurken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

- Ankara