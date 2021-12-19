HABER İPTALİ/ Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi

ANKARA (DHA) - Yazı işleri müdürlerinin dikkatine

' Ankara'da yöresel ürün fuarına yoğun ilgi' haberini iptal ediyoruz. Kullanılmamasını rica ederiz.

Fuarda engelli gençlerin yaptığı hediyelik eşyalar da satışa sunuldu. Ankara'daki bir rehabilitasyon merkezinde resim öğretmenliği yapan Ayşe Sever, merkezde zihinsel, bedensel ve ruhsal engelli gençlerin olduğunu belirterek "Atölyelerimizde 170 gence günde 4 saat rehabilitasyon eğitim veriyoruz. Seramik ve resim atölyelerinde çocuklarımızın bilişsel ve mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ürünlerin hepsini engelliler yapıyor. Elde edilen gelirler, tekrar döner sermayemize aktarılıyor ve buradan çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu eğitim malzemeleri yeniden alınıyor" diye konuştu. 18 Aralık'ta açılan fuar, 30 Aralık'a kadar sürecek.