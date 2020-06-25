Ankara'da yolun karşına geçmeye çalışan işçiye otomobil çarptı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da yolun karşına geçmeye çalışan işçiye otomobil çarptı: 1 ölü

Ankara'da yolun karşına geçmeye çalışan işçiye otomobil çarptı: 1 ölü Ankara'nın Altındağ ilçesinde metro inşaatında çalışan işçi, mesai çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.

25.06.2020 01:32 | Son Güncelleme: 25.06.2020 01:37

Ankara'da yolun karşına geçmeye çalışan işçiye otomobil çarptı: 1 ölü

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde metro inşaatında çalışan işçi, mesai çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdurrahman E. kontrolündeki 06 ABS 160 plakalı otomobil, Yenimahalle istikametinde ilerlerken metro inşaatında çalışan ve mesai çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yenicegül'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz işçi, yerde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Yenicegül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, trafiğin akışını kontrollü sağlarken hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Sürücü Abdurrahman E. olaya ilişkin başlatılan inceleme kapsamında gözaltına alındı. Mesai arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaşan işçilerden biri ise sürücüye saldırmaya çalıştı.

Ankara'da yolun karşına geçmeye çalışan işçiye otomobil çarptı: 1 ölü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Maske takmadığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi
Maske takmadığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Akalın Dilan Çiçek Deniz
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Sel Alişan Bodrum Esenyurt
Şu an buradasınız: Ankara'da yolun karşına geçmeye çalışan işçiye otomobil çarptı: 1 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 01:37:51. #1.14#
title