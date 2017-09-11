Ankara'da Yolcu Otobüsü Tır ile Çarpıştı. Olayda Çok Sayıda Yaralı Olduğu Belirtiliyor.

Ankara'da Yolcu Otobüsü Tır ile Çarpıştı. Olayda Çok Sayıda Yaralı Olduğu Belirtiliyor.

IHAAW073721-ASA/11-09-2017 - Ankara’da yolcu otobüsü tır ile çarpıştı.

Ankara'da Yolcu Otobüsü Tır ile Çarpıştı. Olayda Çok Sayıda Yaralı Olduğu Belirtiliyor.

IHAAW073721-ASA/11-09-2017

- Ankara'da yolcu otobüsü tır ile çarpıştı. Olayda çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. 11.09.2017 07: 37: 21 TSI
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