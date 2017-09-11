Ankara'da Yolcu Otobüsü Tır ile Çarpıştı. Olayda Çok Sayıda Yaralı Olduğu Belirtiliyor.

Ankara'da Yolcu Otobüsü Tır ile Çarpıştı. Olayda Çok Sayıda Yaralı Olduğu Belirtiliyor.

Ankara'da yolcu otobüsü tır ile çarpıştı.

Ankara'da yolcu otobüsü tır ile çarpıştı. Olayda çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.