Ankara'da Yolcu Otobüsü Devrildi

Ankara-Konya karayolunda bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Hatay'a gitmek üzere hareket eden Mehmet Mustafa E. idaresindeki 31 FZ 101 plakalı Güney Tur firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara-Konya karayolunun 80. kilometresinde şarampole devrildi.



Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye görevlisi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.



Bölgeye ulaşan itfaiye ve ilk yardım ekipleri devrilen otobüsten 11 yolcu ile şoför ve bir yardımcı şoförü çıkardı.



Yaralanan 10 kişi ambulanslarla Ankara'daki bazı hastanelere kaldırıldı.



Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Mehmet Mustafa E'nin jandarma tarafından ifadesine başvurulacağı öğrenildi.