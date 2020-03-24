Ankara'da yolcu otobüslerinde zabıta denetimi ANKARA'da zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu sayısını yüzde 50 indirmesi kararlaştırılan yolcu otobüslerine yönelik Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) denetim yaptı.

ANKARA 'da zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu sayısını yüzde 50 indirmesi kararlaştırılan yolcu otobüslerine yönelik Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye göre, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de denetimlerine başladı. Ekipler, AŞTİ'deki şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde, genelgeye uymayan otobüs firmaları uyarıldı. Ayrıca ekipler, peronların önündeki bekleme yerleri ile asansörlere sosyal mesafeyi hatırlatan 'stickerlar' yapıştırdı.

'SOSYAL MESAFE BİLİNCİNİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'Uygulama ile ilgili bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Büyükşehir belediyemizin virüs ile mücadelesinin temelini, virüsün yayılmasını engellemek oluşturuyor. Bu kapsamda bir taraftan dezenfektan çalışmalarımızı 24 saat sürdürürken, bir taraftan da vatandaşlarımıza sosyal mesafe bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Peronların önündeki bekleme yerleri ile asansörlere stickerlar yerleştirdik" dedi.'UYGULAMALARI TAKİP EDİYORUZ'İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile toplu taşıma araçları ve marketlerde düzenleme yapıldığını anlatan Koç, "Otobüslerde ikili koltuklarda da tek kişi oturması gibi bir uygulama emredildi. Bizler de bunları AŞTİ'deki şehirlerarası otobüs firmalarına tebliğ ettik. Bizler bugün de bu uygulamaları takip ediyoruz. AŞTİ'de yolcu sayısında zaten önemli bir düşüş vardı. Bu sebeple bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. İşletme sahiplerinin de önemli bir gelir kaybı var. Biz de bunu bir nebze telafi etmek için başkanımızın talimatı ve BUGŞAŞ'ın yönetim kurulu kararı ile AŞTİ'de çıkışta otobüslerde alınan ücretleri yarıya indirdik" diye konuştu.

- Ankara

Kaynak: DHA