Ankara'da yol yapımı sırasında boru patlayınca yangın çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun delinmesi sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Bağlıca mevkiinde yol genişletme çalışmaları sırasında altyapı ekibi kazı yaparken doğalgaz borusunu koparttı. Elektrik kablolarının da zarar görmesi sonucunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri