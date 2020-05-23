Ankara'da yol temizleme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da yol temizleme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara'da yol temizleme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Ankara Ayaş Yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, yol temizleme aracına arkadan çarparak ters döndü.

23.05.2020 06:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 06:14

Ankara'da yol temizleme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara Ayaş Yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, yol temizleme aracına arkadan çarparak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Ayaş Yolu üzerinde meydana geldi. Erol K. kontrolündeki 06 KHE 44 plakalı otomobil, Sincan'dan merkez istikametinde seyrederken aynı istikamette ilerleyen yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle ters dönen otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Erol K. ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk belirlemelerine göre Erol K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucunda kabin kısmı kesilen otomobilden çıkarılan sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da yol temizleme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
ABD'de cani evlat, 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında babasını öldürdü
ABD'de cani evlat, 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında babasını öldürdü
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hazal Kaya Gülçin Ergül Tuba Büyüküstün
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Mhp İzmir Rusya Pakistan
Şu an buradasınız: Ankara'da yol temizleme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 06:14:34. #1.14#
title