Ankara'da Yol Ortasında Drift Yaptı, 5 Bin 10 Lira Ceza Yedi

ANKARA'da trafiği durdurarak lüks aracı ile drift yapan sürücü M.T.D.'ye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.

Ankara'nın Çankaya İlçesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde ilerleyen M.T.D. trafiği durdurarak 06 TMD 01 plakalı lüks aracı ile drift yaptı. Diğer sürücülerin korna basarak tepki gösterdiği M.T.D. daha sonra bölgeden ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler MOBESE kameraları ile aracı takibe aldı. Yaklaşık 2 saat süren takip sonrası M.T.D. idaresindeki otomobil Konya yolu üzerinde durduruldu. M.T.D'ye, aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan M.T.D. psikoteknik muayeneye sevk edildi. Lüks araç ise çekiciye yüklenerek otoparka götürülürken, 2 ay trafikten men edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Drift yapan araç

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,-