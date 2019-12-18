Ankara'da yoğun sis etkili oluyor
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Ankara'da yoğun sis etkili oluyor

Ankara'da yoğun sis etkili oluyorANKARA'da, 2 gündür şehri etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.

18.12.2019 02:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 02:40
Ankara'da yoğun sis etkili oluyor

'da yoğun sis etkili oluyor

ANKARA'da, 2 gündür şehri etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.

Başkent'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sisli hava, aralıklarla yoğunluğunu arttırarak devam ediyor. Tüm merkez ilçelerde görülen sis, özellikle Bilkent, Bağlum, Dikmen gibi rakımı yüksek semtlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yollarda, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Termometlererin eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Ankara'da sürücüler, gizli buzlanma riskine karşı uyarıldı.

Kaynak: DHA

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: Ankara'da yoğun sis etkili oluyor
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