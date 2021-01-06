Ankara'da yoğun sis etkili oldu

ANKARA'da gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

ANKARA'da gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle yollarda görüş mesafesi kısaldı.

Başkent'te gece saatlerinde etkili olan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. 2 derece sıcaklığın görüldüğü kentte, olası bir buzlanma ve gizli donmaya karşı sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ