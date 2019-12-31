Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğundan şüphelenilen 5 yabancı uyruklu yakalandı
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Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğundan şüphelenilen 5 yabancı uyruklu yakalandı

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 5 abancı uyruklu yakalandı

31.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:05
Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğundan şüphelenilen 5 yabancı uyruklu yakalandı

'da yılbaşında "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat, Özel Hareket Şubesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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