Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğundan şüphelenilen 5 yabancı uyruklu yakalandı
Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 5 abancı uyruklu yakalandı
31.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:05
Ankara'da yılbaşında "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat, Özel Hareket Şubesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com