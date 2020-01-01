Ankara'da yılbaşı gecesi trafik denetimleri
Haberler » 3. Sayfa » Ankara'da yılbaşı gecesi trafik denetimleri - Haberler

Ankara'da yılbaşı gecesi trafik denetimleri

Ankara'da yılbaşı gecesinde trafik denetimleri, sabah saatlerine kadar devam etti.

01.01.2020 06:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:19
Ankara'da yılbaşı gecesi trafik denetimleri

'da yılbaşı gecesinde trafik denetimleri, saatlerine kadar devam etti.


Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanımını önlemek amacıyla yılbaşı gecesi şehrin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. 2020 yılının ilk trafik uygulamasında ekipler, sürücülere alkol kontrolü yaptı ve sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti. Bu çerçevede, yasalara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı.


Öte yandan, uygulama sabah saatlerine dek sürdü. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler