Ankara'da yeni yıl kutlamalarının odağı Kızılay'da sessiz yılbaşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ankara'da yeni yıl kutlamalarının odağı Kızılay'da sessiz yılbaşı

01.01.2021 02:13 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:16
Ankara'da yeni yıl kutlamalarının odağı Kızılay'da sessiz yılbaşı

ANKARA'da, 2021'in ilk dakikalarında geçen yıllarda yılbaşı gecelerinde kutlama merkezi olan Kızılay Meydanı, kısıtlamalar nedeniyle bu yılbaşını sakin geçirdi.

ANKARA'da, 2021'in ilk dakikalarında geçen yıllarda yılbaşı gecelerinde kutlama merkezi olan Kızılay Meydanı, kısıtlamalar nedeniyle bu yılbaşını sakin geçirdi. Meydanda görevli polisler, koronaviris önlemleri kapsamında katılımın olmadığı meydanda birbirlerinin yeni yılını kutladı.

Başkent'te yılbaşlarının en kalabalık yeri Kızılay, 2021 yılına girerken boş kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 80 saatlik sokak kısıtlaması ile kentteki cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı. Eğlencelere ve renkli görüntülere sahne olan Kızılay'da yalnızca görevli polisler ve belediye çalışanları kaldı. Polis telsizinden, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın polislerin yeni yılını kutladığı mesajlar iletildi. Sokak kısıtlaması nedeniyle emniyet ekipleri, kentin belirli yerlerine uygulama noktası kurdu. Emniyet ekipleri, gece boyunca sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerde bulunacak. 


Ankara'da yeni yıl kutlamalarının odağı Kızılay'da sessiz yılbaşı
Ankara'da yeni yıl kutlamalarının odağı Kızılay'da sessiz yılbaşı
Ankara'da yeni yıl kutlamalarının odağı Kızılay'da sessiz yılbaşı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mehmet Nuri Cahit Özkan Selahattin Demirtaş
Magazin Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Vitor Hugo Fatih Terim Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da yeni yıl kutlamalarının odağı Kızılay'da sessiz yılbaşı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 02:16:56. #1.14#
title