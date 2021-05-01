Ankara'da yeni gençlik merkezi için ilk kazma vuruldu
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Ankara'da yeni gençlik merkezi için ilk kazma vuruldu

Ankara'da yeni gençlik merkezi için ilk kazma vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Ayvalı Mahallesi'nde bin 780 metrekarelik alana inşa edilecek 4 katlı Ayvalı Gençlik Merkezi'nin yapımı için toprak tesviye ve temel açma çalışmalarına başlandı.

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Ayvalı Mahallesi'nde bin 780 metrekarelik alana inşa edilecek 4 katlı Ayvalı Gençlik Merkezi'nin yapımı için toprak tesviye ve temel açma çalışmalarına başlandı.

Keçiören Belediyesi tarafından Ayvalı Mahallesi'nde bin 780 metrekarelik alana inşa edilecek olan 4 katlı Ayvalı Gençlik Merkezi'nin yapımı için toprak tesviye ve temel açma çalışmaları başladı. Gelecek yıl hizmete açılması hedeflenen gençlik merkezinin içinde; voleybol ve basketbol sahasından oluşan spor salonu, kütüphane, tiyatro, sinema ve konferans salonları, kurs merkezleri ve otopark yer alacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ayvalı Mahallesi'nde 'Bin 780 metrekarelik' alana inşa edilecek olan Ayvalı Gençlik Merkezi yapımının başladığını duyurdu. Altınok, "İçinde voleybol ve basketbol sahasından oluşan spor salonu, kütüphane, tiyatro, sinema ve konferans salonları, kurs merkezleri ve otoparkın yer alacağı gençlik merkezimizi 2022 yılında tamamlayarak hizmete sunacağız. Gençlerimiz burada hem spor yapacak hem de kültürel aktivitelerini gerçekleştirebilecekler" dedi.

İlçedeki spor komplekslerinin sayısını artırarak çocukları ve gençleri sportif ve kültürel faaliyetlere teşvik ettiklerini belirten Altınok, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzak tutmak, onların enerjilerini olumlu faaliyetlere yönlendirmek için spor yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde belediyemize ait halı sahaları ücretsiz hale getirdik. Halı saha ve spor tesislerimizin sayısını daha da artırıyoruz. Ayvalı Mahallemize inşa ettiğimiz gençlik merkezimizde bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Şehrimize yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara'da yeni gençlik merkezi için ilk kazma vuruldu
Ankara'da yeni gençlik merkezi için ilk kazma vuruldu
Ankara'da yeni gençlik merkezi için ilk kazma vuruldu
Ankara'da yeni gençlik merkezi için ilk kazma vuruldu
Ankara'da yeni gençlik merkezi için ilk kazma vuruldu
Ankara'da yeni gençlik merkezi için ilk kazma vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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