Ankara'da yeni ağaçlandırılan alanda yangın

Ankara'da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı.

Ankara'da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı. İlk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, ekipler yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Ankara Çevreyolu Etimesgut mevkiinde çıktı. Otobanda bulunan ağaçlandırılmış alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören sürücüler otomobillerini sağ çekerek yanlarında bulunan sularla müdahalede bulundu. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı