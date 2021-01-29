Ankara'da yem makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti
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Ankara'da yem makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti

29.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:32
Ankara'da yem makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yem makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yem makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eskiçöte Mahallesi'nde yaşayan Kurban Türk (70), hayvanları için yem hazırlarken yem karma makinesine kapıldı.

Durumu fark ederek yaşlı adamı kurtarmaya çalışan çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türk'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Türk'ün cenazesi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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