Ankara'da yem bitkisi tohumu dağıtımı başladı

23.10.2019 15:16

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için kış aylarında ekimi yapılan yem bitkisi tohumu dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, yem bitkisi (Macar fiği) tohumu dağıtımına Ayaş, Güdül, Polatlı, Haymana, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Sincan'dan başlandığı bildirildi.

Açıklamada, Başkentli çiftçilerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 25 ilçede 2 bin çiftçiye 204 ton Macar fiği dağıtımının yapılacağı belirtildi.

Dağıtılacak tohumun miktarının, sahip olunan hayvan sayısına göre belirleneceği ifade edildi.

Kaynak: AA