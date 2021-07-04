Ankara'da yelkenliler suya kavuştu
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Ankara'da yelkenliler suya kavuştu

Ankara'da yelkenliler suya kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Korona virüs kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren hafiflemesinin ardından Ankara'da yelkenliler suya kavuştu.

Korona virüs kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren hafiflemesinin ardından Ankara'da yelkenliler suya kavuştu.

Ankara Yelken Kulübü (AYK) Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Mogan Parkı Yelken Tesisi'nde, 1 Temmuz'da korona virüs kısıtlamalarının hafiflemesi ile yelkenlileri yelkenseverlerle buluşturdu. Kabotaj Bayramı kutlaması ve yaz sezonun açılması vesilesiyle düzenlenen etkinlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası canlı müzik performansı sergiledi.

"Ankara'dan yelken kalkmaz diye düşünebilir ama AYK bütün Türkiye'yi kapsar"

Ankara Yelken Kulübü Genel Sekreteri Murat Özden, etkinliğin amacını anlatırken, "Bugün AYK'nın tesisindeyiz. Burada öğrencilerimizi, sporcularımızı eğitiyoruz. Pandemi sonrasında yasakların yumuşaması ile Ankaralı yelkenci kaptanlarımızla bir araya gelelim, yaza merhaba diyelim, sezonu açalım, bundan sonraki hayata merhaba diyelim anlamında burada birlikte olduk. Uzun süredir birbirimizi görmüyorduk. Sosyal medyadan veya diğer iletişim organlarıyla birlikte oluyorduk. Şimdi ise yüz yüze buluşma fırsatı bulduk. AYK sadece Ankara'dan ibaret değil. Türkiye çapında bir kulüp. Birçok değerli yarışa katılıyoruz. Türkiye'de de söz sahibiyizdir. Ankara'dan yelken kalkmaz diye düşünebilir ama AYK bütün Türkiye'yi kapsar" dedi.

Ankara Yelken Kulübü Komodoru (baş kaptan) Faruk Elmalı ise turizm ve yelkenliler arasındaki ilişkiyi şu şekilde anlattı:

"Biliyorsunuz neredeyse 17 aydır bir Covid-19 belasıyla uğraşıyoruz. Son dönemlerde turizmde de en ilgi çeken alan olarak deniz ortaya çıkıyor. Denizde insanlar artık daha özel alanlarda yelkenli sporu ile uğraşmaya başladılar. Tatillerini de bu yönde kullanmaya başladılar. Ankara Yelken Kulübü'nün de Türkiye'nin turizm payına çok ciddi katkısı var. Hem sporcu yetiştirmesiyle hem bu sporcuların Türkiye'nin turizm potansiyeline katkı sağlayarak tüm dünyadaki yelken sevdalılarını Türkiye'nin yelken yapılabilir bir alan olduğunu anlatan bir gücü var aslında. AYK sadece bir sosyal kulüpten ziyade Türkiye'ye çok ciddi derecede yelken öğrencisi, yelken sporcusu yetiştiren bir kulüp. Ankara'da deniz yok fakat Ankara'nın su sporlarındaki en ilgili ve yetkili kulübü olarak AYK çok etkin davranıyor." - ANKARA

Ankara'da yelkenliler suya kavuştu
Ankara'da yelkenliler suya kavuştu
Ankara'da yelkenliler suya kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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