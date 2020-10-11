Ankara'da yedek parça dükkanında yangın

ANKARA'da oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

ANKARA 'da oto yedek parça dükkanında çıkan yangın , itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde meydana geldi. Sitede oto yedek parçaları satan dükkanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer iş yerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yedek parça dükkanı ve çevredeki iş yerlerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN