Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı (2)
TUTUKLANDILARAnkara'da, internet sitesi üzerinden oto yedek parçası sattıklarını söyleyerek vatandaşları 205 bin TL dolandıran 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
05.06.2020 02:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 02:03
TUTUKLANDILAR
Ankara'da, internet sitesi üzerinden oto yedek parçası sattıklarını söyleyerek vatandaşları 205 bin TL dolandıran 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA