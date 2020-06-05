Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı (2)

TUTUKLANDILARAnkara'da, internet sitesi üzerinden oto yedek parçası sattıklarını söyleyerek vatandaşları 205 bin TL dolandıran 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı (2)
05.06.2020 02:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 02:03

TUTUKLANDILAR

Ankara'da, internet sitesi üzerinden oto yedek parçası sattıklarını söyleyerek vatandaşları 205 bin TL dolandıran 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum Haber
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Haber
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı Haber
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İrem Derici Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 02:03:53. #1.14#
title